Çorlu'da yıkılan metruk ev mahalleliyi rahatlattı

ÇORLU, TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde uyuşturucu bağımlılarının uğrak mekanı haline gelen metruk bina, kepçe vasıtasıyla yıkıldı.

Hıdırağa Mahallesi Kenar Arka Sokak üzerinde bulunan metruk bir eve sürekli girip çıkan madde bağımlısı ve alkoliklerden mahalleli bir süredir rahatsızlık duyuyordu. Tepkiler üzerine belediyeye yapılan yıkım talebi sonrası, içicilerin yuvası haline gelen tek katlı metruk ev, kepçe vasıtasıyla yıkıldı.

"Rahat bir nefes aldık"

Yıkım sonrası rahat bir nefes aldıklarını söyleyen sokak sakini Hüseyin İslam, "Bu metruk arsaya giren şahısları defalarca kez kovalamamıza rağmen yine girip çıktılar. Yani bunlardan bıkmıştık. Gerçekten gençliklerine yazık. Bizim de çoluk çocuğumuz var, başlarına bir şey gelir diye korkuyoruz. Bu nedenle sokak üzerindeki metruk binanın yıkılmasına mahalleli olarak çok sevindik, yetkililere teşekkür ediyoruz. Mahalleli olarak rahata kavuştuk. Korku ve tedirginliğimiz ortadan kalktı" şeklinde konuştu.

Belediye ekipleri, ilçe merkezinde ikamet edilmeyen yapılar ile yapı bütünlüğü bozulmuş ve yıkılma tehlikesi olan, aynı zamanda emniyet ve sağlık açısından risk oluşturan metruk binaların kontrollü bir şekilde yıkımına devam edileceğini kaydetti. - TEKİRDAĞ