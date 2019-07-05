Çorlu'da yeğeninin kocasını öldüren amca: Amacım korkutmaktı (2)
TUTUKLANDIÇorlu'da yeğeni Melisa Kahraman'ın eşi Alperen Kahraman'ı sokak ortasında, 2 aylık bebeğinin yanında tabancayla vurarak, öldüren Durmuş Sepetçi, savcılık sorgusunun ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.
TUTUKLANDI
Çorlu'da yeğeni Melisa Kahraman'ın eşi Alperen Kahraman'ı sokak ortasında, 2 aylık bebeğinin yanında tabancayla vurarak, öldüren Durmuş Sepetçi, savcılık sorgusunun ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Sepetçi, tutuklanarak cezaevine konuldu.
Kaynak: DHA
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