Çorlu'da "Yarıyıl Şenliği" düzenlenecek

Çorlu Belediyesi yarıyıl tatiline giren çocuklar için bilim, sanat, gezi, spor ve eğlence programı hazırladı.

ÇORLU, TEKİRDAĞ (AA) - Çorlu Belediyesi yarıyıl tatiline giren çocuklar için bilim, sanat, gezi, spor ve eğlence programı hazırladı.

Belediye, 24 Ocak- 6 Şubat arasında Memduh Şevket Esendal Sahnesi'nde tiyatro gösterileri düzenleyecek.

Ayrıca Çorlu Atatürk Evi, Yılmaz Büyükerşen Balmumu Heykelleri Müzesi ile Tarihi Çorlu Evi'ne yapılacak ziyaretler ve Mustafa Kemal Atatürk Yarı Olimpik Yüzme Havuzu çocuklara ücretsiz olacak.

Yarıyıl tatili içerisinde yüzme havuzu ve robotik kodlama atölyesinden faydalanmak isteyen öğrenciler, kayıt için belediye hizmet binası ile Kumyol Caddesi'nde yer alan tiyatro gişesine başvurabilecek.

Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, yaptığı açıklamada, çocuklara tiyatroyu sevdirebilmek, yarıyıl tatillerinde faydalı aktiviteler yapabilmelerine olanak sağlamak amacıyla Memduh Şevket Esendal Sahnesi'nde 7 oyunun ikişer seans olarak sahneye konulacağını söyledi.