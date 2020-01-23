Çorlu'da yapı müteahhitlerine bilgilendirme semineri
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Çorlu'da yapı müteahhitlerine bilgilendirme semineri

Çorlu'da Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması Bilgilendirme Semineri Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

23.01.2020 17:27 | Son Güncelleme: 23.01.2020 17:31
Çorlu'da yapı müteahhitlerine bilgilendirme semineri

'da Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması Bilgilendirme Semineri Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde gerçekleştirildi.


Çorlu TSO ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü iş birliğinde gerçekleştirilen seminerde sunumu Çevre ve Şehircilik Tekirdağ İl Müdürlüğü Şube Müdürü Tamer Baş gerçekleştirdi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA
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