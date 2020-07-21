Çorlu'da yakalanan hırsızlık şüphelisi tutuklandı
Çorlu ilçesinde birçok hırsızlık suçundan aranan zanlı yakalandı.
21.07.2020 16:49 | Son Güncelleme: 21.07.2020 17:29
Çorlu ilçesinde birçok hırsızlık suçundan aranan zanlı yakalandı.
Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede yaşanan hırsızlık olayları üzerine özel ekip kurdu.
Ekip, yaptığı çalışmada şüphelinin A.S. olduğunu belirledi.
Zanlı saklandığı evde operasyonla yakalandı. Evde yapılan aramada çalıntı malzemeler ve uyuşturucu ele geçirildi.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: AA