Çorlu'da yağmur etkili oldu

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde yağmur etkili oldu. Yağış nedeniyle cadde ve sokaklar göle dönderken, iş makinelerinin yardımı ile su birikintileri dağıtıldı. Bazı evlerin giriş katlarını ise su bastı.

Hava sıcaklığının 8 derece olduğu ilçede gökgürültülü sağanak etkili oldu. Kısa sürede yağış nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü. Omurtak Caddesi üzerindeki yolun bir şeridi sularla kaplanınca araçlar geçmekte zorlandı. Çorlu Belediyesi ekipleri yolda su tahliyesi için iş makinelerini kullandı. İş makinesi ile yoğun su birikintisi dağıtılınca yol tekrar trafiğe açıldı. Çorlu - Çerkezköy çevreyolu ile Bülent Ecevit Bulvarı'nda da su birikintileri meydana geldi. Belediye ekipleri bu bölgede de su tahliyesi yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı