Çorlu'da yabancı uyruklu şahısların kavgası kanlı bitti: 2 yaralı - Haberler
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Çorlu'da yabancı uyruklu şahısların kavgası kanlı bitti: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Çorlu'da yabancı uyruklu şahısların kavgası kanlı bitti: 2 yaralı Tekirdağ Çorlu'da yabancı uyruklu şahıslar arasında çıkan kavga sonucu 1'i bıçakla 2 kişi yaralandı.

ÇORLU, TEKİRDAĞ (İHA) - Çorlu'da yabancı uyruklu şahısların kavgası kanlı bitti: 2 yaralı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ Çorlu'da yabancı uyruklu şahıslar arasında çıkan kavga sonucu 1'i bıçakla 2 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Reşadiye Mahallesi Yenievler 1. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, bir ikamette yabancı uyruklu iki grup arasında kavga çıktı. Olayda 1'i bıçaklı saldırı sonucu 2 kişi yaralandı. Olay yerine gelen ambulansla yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Çorlu'da yabancı uyruklu şahısların kavgası kanlı bitti: 2 yaralı

Çorlu'da yabancı uyruklu şahısların kavgası kanlı bitti: 2 yaralı

Çorlu'da yabancı uyruklu şahısların kavgası kanlı bitti: 2 yaralı

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İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Tayyar - Son Dakika Haberleri

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