Çorlu'da vatandaşların Cumhuriyet Meydanı'na girmesi yasaklandı Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında vatandaşların Cumhuriyet Meydanı'na girişi yasaklandı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında vatandaşların Cumhuriyet Meydanı'na girişi yasaklandı.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki Belediye Hizmet Binası önünde oturarak zaman geçiren vatandaşlara daha önce uyarılarda bulunan belediye ve polis ekipleri, uyarılar dikkate alınmayınca meydana şerit çekerek burayı yayalara kapattı.

Zabıta ekipleri sık sık meydanı kontrol ederek vatandaşların burada bir araya gelmemeleri için uyarılarda bulunuyor.

Daha önce polis tarafından yapılan denetimlerde, meydandaki 25 kişiye sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle 392'şer lira para cezası verilmişti.

Kaynak: AA