Çorlu'da vatandaşlarca bulunan ebabil doğaya salındı
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Çorlu'da vatandaşlarca bulunan ebabil doğaya salındı

Çorlu ilçesinde vatandaşlarca bulunduktan sonra gerekli kontrolleri yapılan ebabil kuşu, doğaya bırakıldı.

Çorlu'da vatandaşlarca bulunan ebabil doğaya salındı
10.06.2020 17:05 | Son Güncelleme: 10.06.2020 17:52

Çorlu ilçesinde vatandaşlarca bulunduktan sonra gerekli kontrolleri yapılan ebabil kuşu, doğaya bırakıldı.

Vatandaşlar ilçede yerde buldukları ebabili Çorlu Belediyesi Hayvan Bakımevi'ne götürdü.

Sorumlu veteriner hekim Ahmet Çavdar, kuşun herhangi bir sağlık problemi olmadığını belirledi.

Ebabil, ardından doğaya salındı.

Çavdar, yaptığı açıklamada, kuşun yüksek yerlerden uçabildiğini belirterek, "Özel bir tür olan ebabil kuşunu bizlere ulaştırılmasının hemen ardından sağlık kontrollerinden geçirdik. Bakımevimizde mama ve su verdikten sonra yüksek bir noktadan salıvererek yeniden uçmasını ve ait olduğu yere dönmesini sağladık." dedi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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