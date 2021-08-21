Çorlu'da üzerinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı

Çorlu ilçesinde üzerinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

Çorlu ilçesinde üzerinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'nde 3 şüphelinin üzerinde yaptığı aramada 100 gram eroin, 2 gram bonzai ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen bin 630 lira ele geçirdi.

Şüphelilerden Ş.B.Ü. gözaltına alındı.

Diğer 2 şüphelinin tanık sıfatıyla ifadesine başvuruldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel