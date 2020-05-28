Çorlu'da üzerinde uyuşturucu ele geçirilen kişi gözaltına alındı
Çorlu ilçesinde bir kişinin üzerinde uyuşturucu ele geçirildi.
28.05.2020 14:37 | Son Güncelleme: 28.05.2020 14:58
Çorlu ilçesinde bir kişinin üzerinde uyuşturucu ele geçirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'nde uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında bir şüphelinin üzerinde arama yaptı.
Aramada üzerinde 154 fişek eroin ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 60 lira ele geçirilen E.K. gözaltına alındı.
Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA