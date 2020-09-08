Çorlu'da üzerinde uyuşturucu ele geçirilen 2 zanlı yakalandı
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Çorlu'da üzerinde uyuşturucu ele geçirilen 2 zanlı yakalandı

Çorlu ilçesinde üzerinde uyuşturucu ele geçirilen 2 zanlı gözaltına alındı.

Çorlu'da üzerinde uyuşturucu ele geçirilen 2 zanlı yakalandı
08.09.2020 15:11 | Son Güncelleme: 08.09.2020 15:14

Çorlu ilçesinde üzerinde uyuşturucu ele geçirilen 2 zanlı gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'nde devriye görevi sırasında şüphe üzerine durdurduğu K.Ş.'nin üzerinde 4,85 gram, F.S.'nin üzerinde ise 5,35 gram eroin ele geçirdi.

Gözaltına alınan 2 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

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