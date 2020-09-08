Çorlu'da üzerinde uyuşturucu ele geçirilen 2 zanlı yakalandı
Çorlu ilçesinde üzerinde uyuşturucu ele geçirilen 2 zanlı gözaltına alındı.
08.09.2020 15:11 | Son Güncelleme: 08.09.2020 15:14
Çorlu ilçesinde üzerinde uyuşturucu ele geçirilen 2 zanlı gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'nde devriye görevi sırasında şüphe üzerine durdurduğu K.Ş.'nin üzerinde 4,85 gram, F.S.'nin üzerinde ise 5,35 gram eroin ele geçirdi.
Gözaltına alınan 2 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA