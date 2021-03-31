Çorlu'da üzerinde uyuşturucu ele geçirilen 2 kişi gözaltına alındı
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Çorlu'da üzerinde uyuşturucu ele geçirilen 2 kişi gözaltına alındı

Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel - Haberler | Güncel
Çorlu'da üzerinde uyuşturucu ele geçirilen 2 kişi gözaltına alındı

Çorlu ilçesinde üzerlerinde bir miktar uyuşturucu ele geçirilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Çorlu ilçesinde üzerlerinde bir miktar uyuşturucu ele geçirilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'nde gerçekleştirdiği denetimlerde şüpheli S.P.'nin üzerinde 14 küçük paket ve şüpheli B.İ.'nin üzerinde 11 küçük paket bonzai ele geçirdi.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel

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