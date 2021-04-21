Çorlu'da üzerinde ruhsatsız tabanca ele geçirilen kişi gözaltına alındı
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Çorlu'da üzerinde ruhsatsız tabanca ele geçirilen kişi gözaltına alındı

Çorlu'da üzerinde ruhsatsız tabanca ele geçirilen kişi gözaltına alındı
Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel - Haberler | Güncel

Çorlu ilçesinde bir kişinin üzerinde ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Çorlu ilçesinde bir kişinin üzerinde ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cemaliye Mahallesi Balık Pazarı Caddesi'nde şüphe üzerini B.B.'yi durdurdu.

Şüphelinin üzerinde yapılan aramada ruhsatsız tabanca ve buna ait 2 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan B.B.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel

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