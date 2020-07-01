Çorlu'da üzerinde ruhsatsız tabanca ele geçirilen kişi gözaltına alındı
Çorlu ilçesinde üzerinde ruhsatsız tabanca ele geçirilen şüpheli, gözaltına alındı.
01.07.2020 14:45 | Son Güncelleme: 01.07.2020 14:48
Çorlu ilçesinde üzerinde ruhsatsız tabanca ele geçirilen şüpheli, gözaltına alındı.
Cemaliye Mahallesi'nde devriye görevi yapan polis ekipleri, şüphe üzerine durdurduğu A.T.'nin üzerinde arama yaptı.
Aramada ruhsatsız tabanca ve bu silaha ait 8 fişek ele geçirildi.
Zanlı gözaltına alındı.
Kaynak: AA