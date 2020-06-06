Çorlu'da uyuşturucu ve silah ele geçirildi Çorlu ilçesinde bir otomobilde uyuşturucu ve silah ele geçirildi.

Çorlu ilçesinde bir otomobilde uyuşturucu ve silah ele geçirildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, İstanbul'dan otomobille uyuşturucu getirileceği ihbarı aldı. Çerkezköy yolundaki Işıklı Kavşak'ta durdurulan otomobilde yapılan aramada, 74,30 gram esrar ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Kaynak: AA