Çorlu'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı
Çorlu ilçesinde, üzerinden uyuşturucu madde çıkan şüpheli gözaltına alındı.
11.06.2020 15:43 | Son Güncelleme: 11.06.2020 15:52
Çorlu ilçesinde, üzerinden uyuşturucu madde çıkan şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Hıdırağa Mahallesi'nde rutin devriye görevi yapan polis ekipleri durumundan şüphelendikleri bir kişiyi durdurdu.
Şüphelinin üzerinde aramaya yapan ekipler, bir miktar satışa hazır eroin bulundu
K.Ç. isimli şüpheli gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne götürüldü.
Kaynak: AA