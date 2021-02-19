Çorlu'da uyuşturucu şüphelisi yakalandı
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Çorlu'da uyuşturucu şüphelisi yakalandı

19.02.2021 08:53 | Son Güncelleme: 19.02.2021 08:53
Çorlu'da uyuşturucu şüphelisi yakalandı

Çorlu ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, şüpheli gözaltına alındı.

Çorlu ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'nde bir adrese uyuşturucu operasyonu düzenledi.

10 paket sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen bin 750 liranın ele geçirildiği operasyonda, H.K. gözaltına alındı.

Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel

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