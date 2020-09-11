Çorlu'da uyuşturucu şüphelisi yakalandı
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Çorlu'da uyuşturucu şüphelisi yakalandı

Çorlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Çorlu'da uyuşturucu şüphelisi yakalandı
11.09.2020 13:09 | Son Güncelleme: 11.09.2020 13:18

Çorlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'nde bir eve operasyon düzenledi.

Operasyonda 44 fişek kullanıma hazır eroin ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bin 500 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan ev sahibi T.Ç.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

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