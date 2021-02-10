Çorlu'da uyuşturucu şüphelisi 2 kişi yakalandı
10.02.2021 13:55 | Son Güncelleme: 10.02.2021 13:58
Çorlu ilçesinde bir araçta uyuşturucu şüphelisi 2 kişi gözaltına alındı.
Çorlu ilçesinde bir araçta uyuşturucu şüphelisi 2 kişi gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezinde şüpheli aracı durdurdu.
Araçta yapılan aramada 711 uyarıcı nitelikte sentetik hap, 1,85 gram esrar, ruhsatsız tabanca ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 230 lira ele geçirildi.
Gözaltına alınan H.Y. ve H.Y'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel