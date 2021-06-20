Çorlu'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı
Çorlu ilçesinde, polisin düzenlediği operasyonda, 3 kişi gözaltına alındı.
Çorlu ilçesinde, polisin düzenlediği operasyonda, 3 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'nde uyuşturucu satıcılarına karşı operasyon düzenledi.
Operasyonda N.T. O.D. ve S.Ç gözaltına alındı.
Şüphelilerin yapılan üst aramasında 15 gram eroin, 2 gram bonzai, uyuşturucu madde tüketiminde kullanılan malzemeler geçirildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel