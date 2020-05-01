Çorlu'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı
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Çorlu'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı

Çorlu'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı
01.05.2020 18:56 | Son Güncelleme: 01.05.2020 19:14

Çorlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Çorlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'nde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda 5 gram bonzai, ruhsatsız av tüfeği, reçeteye tabi 4 sakinleştirici hap ve uyuşturucu imalatında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden birinin cinayet suçundan arandığı öğrenildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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