Çorlu'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı
Çorlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.
27.04.2020 16:10 | Son Güncelleme: 27.04.2020 16:26
Çorlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'nde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda 31 fişek kokain, 2 ruhsatsız av tüfeği ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 440 lira ele geçirildi.
Operasyonda D.P. ve G.T. gözaltına alındı.
Kaynak: AA