Çorlu'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
Çorlu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Çorlu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Çorlu Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, Hıdırıağa Mahallesi'ndeki bazı adreslere operasyon düzenledi.
Bir miktar uyuşturucu ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 395 liranın ele geçirildiği operasyonda, A.B. ve M.A.Ö. gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA