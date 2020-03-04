Çorlu'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
Haberler » Güncel » Çorlu'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Haber

Çorlu'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Çorlu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

04.03.2020 16:18 | Son Güncelleme: 04.03.2020 16:18
Çorlu'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Çorlu Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, Hıdırıağa Mahallesi'ndeki bazı adreslere operasyon düzenledi.

Bir miktar uyuşturucu ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 395 liranın ele geçirildiği operasyonda, A.B. ve M.A.Ö. gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler