Çorlu'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı
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Çorlu'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı

Çorlu'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı
Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel - Haberler | Güncel

Çorlu ilçesinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Çorlu ilçesinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'nde uyuşturucu operasyonu düzenledi.

Operasyonda 10 gram eroin, 28 gram bonzai ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 648 lira ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan T.K. ve K.K'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel

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