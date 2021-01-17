Çorlu'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı
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Çorlu'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı

17.01.2021 16:39 | Son Güncelleme: 17.01.2021 16:42
Çorlu'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı

Çorlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Çorlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'nde bir eve düzenlediği operasyonda, koltuk içlerine ve evin çeşitli bölümlerine gizlenmiş 10,7 gram eroin ile 1 uyuşturucu hap ele geçirdi.

Gözaltına alınan E.D. ve Y.E.Ç'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel

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