Çorlu'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı
17.01.2021 16:39 | Son Güncelleme: 17.01.2021 16:42
Çorlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Çorlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'nde bir eve düzenlediği operasyonda, koltuk içlerine ve evin çeşitli bölümlerine gizlenmiş 10,7 gram eroin ile 1 uyuşturucu hap ele geçirdi.
Gözaltına alınan E.D. ve Y.E.Ç'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel