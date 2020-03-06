Çorlu'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
Çorlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Çorlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Çorlu Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Hatip Mahallesi'nde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda 1 kilo 393 gram bonzai, 355 gram eroin, 42 sentetik hap, uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen bin 640 lira, ruhsatsız tabanca, pompalı tüfek ve hassas terazi ele geçirildi.
Şüpheli C.B. gözaltına alındı.
Kaynak: AA