Çorlu'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
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Çorlu'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

Çorlu ilçesinde uyuşturucu satışı yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

18.02.2020 15:48 | Son Güncelleme: 18.02.2020 15:48
Çorlu'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

ilçesinde uyuşturucu satışı yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

İl Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Çorlu Grup Amirliği ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'nde G.Ç'nin üzerinde ve yanındaki çöp konteynerinin altında bir miktar eroin ve bonzai ele geçirdi.

Şüphelinin üzerinde uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 850 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan G.Ç'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA
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