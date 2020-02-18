Çorlu'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

18.02.2020 15:48 | Son Güncelleme: 18.02.2020 15:48

Çorlu ilçesinde uyuşturucu satışı yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Çorlu Grup Amirliği ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'nde G.Ç'nin üzerinde ve yanındaki çöp konteynerinin altında bir miktar eroin ve bonzai ele geçirdi.

Şüphelinin üzerinde uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 850 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan G.Ç'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA