Çorlu'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı
17.11.2020 13:35 | Son Güncelleme: 17.11.2020 13:38
Çorlu ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Çorlu ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'nde uyuşturucu ve uyarıcı ticareti yaptığı iddia edilen kişilere yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonda 680 gram bonzai ele geçirildi. Gözaltına alınan F.Ş.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel