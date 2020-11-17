Çorlu'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Çorlu'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı

17.11.2020 13:35 | Son Güncelleme: 17.11.2020 13:38
Çorlu'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı

Çorlu ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Çorlu ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'nde uyuşturucu ve uyarıcı ticareti yaptığı iddia edilen kişilere yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda 680 gram bonzai ele geçirildi. Gözaltına alınan F.Ş.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel

İlgili Haberler

Denizli merkezli uyuşturucu operasyonunda 9 kişi yakalandı
Denizli merkezli uyuşturucu operasyonunda 9 kişi yakalandı
Son dakika: Şırnak'ta uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalandı
Son dakika: Şırnak'ta uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalandı
Bolu'da 2 uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 kişi adliyede
Bolu'da 2 uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 kişi adliyede
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem İlham Aliyev Donald Trump Cevdet Yılmaz Nikol Paşinyan Vladimir Putin
Magazin Mert Fırat Şafak Sezer Demet Akalın Aras Bulut İynemli
Spor Ozan Tufan Caner Erkin Gökhan Gönül Lance Stroll Abdullah Avcı
Daha Fazla Medya Bursa Milli Şanlıurfa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Çorlu'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.11.2020 13:38:31. #1.15#
title