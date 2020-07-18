Çorlu'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı Çorlu'da polisin düzenlediği operasyonda 30 gram eroin ve bir miktar ziynet eşyası ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Çorlu'da polisin düzenlediği operasyonda 30 gram eroin ve bir miktar ziynet eşyası ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'nde belirlenen bir adrese uyuşturucu operasyonu düzenledi.

Operasyonda 30 gram eroin ve bir miktar ziynet eşyası ele geçirildi.

Gözaltına alınan S.Ç.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor. Olayla ilgili Y.G'nin de yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA