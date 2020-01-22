Çorlu'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
22.01.2020 18:04 | Son Güncelleme: 22.01.2020 18:04
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Hıdırağa Mahallesi'ndeki bir evde uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarını aldı.
Polis eve düzenlediği operasyonda 140 gram eroin ve 20 gram bonzai ele geçirdi.
Gözaltına alınan ev sahibi N.K.'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA