Çorlu'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde polis tarafından yapılan operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde polis tarafından yapılan operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Çorlu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'nde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

Yapılan operasyonda bir eve düzenlenen baskında, 55 paket eroin, 2.50 gram esrar, uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 105 lira nakit para ve uyuşturucu madde imalatında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Olayla ilgili C.K. gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel