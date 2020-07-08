Çorlu'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı
Çorlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı yakalandı.
08.07.2020 19:43 | Son Güncelleme: 08.07.2020 20:58
Çorlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Cemaliye Mahallesi'nde uyuşturucu operasyonu düzenledi.
Narkotik köpeklerinin de kullanıldığı operasyonda 48 fişek eroin ele geçirildi.
Gözaltına alınan 1 zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Kaynak: AA