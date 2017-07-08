Çorlu'da Uyuşturucu Operasyonu: 9 Gözaltı

TEKİRDAĞ'ın Çorlu İlçesi'nde sokakta uyuşturucu sattığı belirlenen kişilere yönelik düzenlene operasyondan 3'ü kadın 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde satışa hazır, bonzai, esrar ve eroin ele geçirilirken, uyuşturucuların çarşı iznine çıkan askerlere satılacağı ortaya çıktı.



Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'nde uyuşturucu satıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Mahkeme kararıyla 3 eve baskın düzenleyen polis ekipleri, satışa hazırlanmış 400 gram eroin ve 300 gram esrar, 300 gram bonzai uyuşturucu maddesi ele geçirdi. Olayla ilgili 3'ü kadın 9 şüpheli gözaltına alındı. Hazırlanan uyuşturucuların çarşı iznine çıkacak askerlere satılmasının planlandığı belirlendi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler ifadeleri için Çorlu Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Soruşturma sürdürülüyor.



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