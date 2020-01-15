Çorlu'da uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı
Haberler » Güncel » Çorlu'da uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı - Haber

Çorlu'da uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

15.01.2020 17:27 | Son Güncelleme: 15.01.2020 17:30
Çorlu'da uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı

'ın ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, teknik takip sonucu Hıdırağa Mahallesi'ndeki bazı adreslere yaklaşık 200 polisin katıldığı operasyon düzenledi.

Bazı şüphelilerin açmadığı kapılar, özel harekat polislerince "koçbaşı" ile kırıldı.

Operasyonda bir miktar uyuşturucu, 3 ruhsatsız av tüfeği ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 8 bin 640 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan 8 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Çorlu'da uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler