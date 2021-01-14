Son dakika haberi! Çorlu'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
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Son dakika haberi! Çorlu'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

14.01.2021 12:21 | Son Güncelleme: 14.01.2021 12:27
Son dakika haberi! Çorlu'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Son dakika haberler... TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü'ne bağlı Çorlu Grup Amirliği ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik 2 operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere baskın yapılan operasyonda tavan araların gizlenmiş, satışa hazır 149 fişek eroin ve 9 fişek bonzai ile uyuşturucu paketlemede kullanılan malzemeler ve 740 TL ele geçirildi. E.Ş., Ş.G., İ.G. ve M.E. adlı şüpheliler gözaltına alındı. Şüphelilerden E.Ş.'nin 'silahlı yaralama' suçundan arama kaydı bulunduğu belirlendi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Son dakika haberi! Çorlu'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
Son dakika haberi! Çorlu'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
Son dakika haberi! Çorlu'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
Son dakika haberi! Çorlu'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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