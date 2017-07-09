Çorlu'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı

TEKİRDAĞ'ın Çorlu İlçesi'nde polis ekiplerince baskın yapılan bir evde 600 gram eroin, 20 uyuşturucu hap ve ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.



Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Hıdırağa Mahallesi Çiçek Sokak'taki bir evde uyuşturucu satıldığı bilgisi üzerine mahkeme kararıyla baskın düzenledi. Evde el çantasına gizlenmiş ve satışa hazırlanmış 600 gram eroin, yastığının içinde ise 20 uyuşturucu hap ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili olarak evde bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.



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