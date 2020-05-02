Çorlu'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

TEKİRDAĞ (İHA) – Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde polis ekiplerince uyuşturucu madde satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

TEKİRDAĞ (İHA) – Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde polis ekiplerince uyuşturucu madde satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele (Çorlu NSM) Grup Amirliği görevlilerince Kore Mahallesi olarak da anılan Hıdırağa Mahallesi'nde uyuşturucu ve uyarıcı madde satışı yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında tespit edilen bir şahsın üzerinde ve ikametinde yapılan arama neticesi, satışa hazır şekilde fişeklenmiş halde 45 fişek uyuşturucu bonzai maddesi, fişeklenmemiş halde 30 gram bonzai ile uyuşturucu madde sayışından elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak 2 şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA