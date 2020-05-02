Çorlu'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
02.05.2020 18:26 | Son Güncelleme: 02.05.2020 18:32
Çorlu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.
Çorlu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup amirliği ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'nde uyuşturucu ve uyarıcı madde satışı yapan şahıslara yönelik operasyon düzenledi.
İki şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda 75 gram bonzai maddesi ele geçirildi.
Kaynak: AA