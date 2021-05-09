Çorlu'da uyuşturucu operasyonu
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Çorlu'da uyuşturucu operasyonu

Çorlu'da uyuşturucu operasyonu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde polisin uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik olarak düzenlediği operasyonda satışa hazır şekilde fişeklenmiş halde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde polisin uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik olarak düzenlediği operasyonda satışa hazır şekilde fişeklenmiş halde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Çorlu Grup Amirliği görevlilerince uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında halk arasında Kore Mahallesi olarak da anılan Hıdırağa Mahallesi'nde tespit edilen bir şahsın üzerinde ve bekleme yaptığı yerde yapılan aramada satışa hazır şekilde fişeklenmiş halde 58 fişek eroin maddesi ele geçirildi.

Şüpheli şahsın üzerinde uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen bir miktar da para ele geçiren polis ekipleri, V.D. adlı şahsı uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan gözaltına aldı.

Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürdürülüyor. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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