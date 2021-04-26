Çorlu'da uyuşturucu operasyonu
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Çorlu'da uyuşturucu operasyonu

Çorlu'da uyuşturucu operasyonu
Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel - Haberler | Güncel

Çorlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Çorlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'nde uyuşturucu operasyonu düzenledi.

Operasyonda şüphelinin üzerinde ve çevredeki metruk binalarda toplam 55 gram eroin ele geçirildi.

Gözaltına alınan E.K.'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel

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