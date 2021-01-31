Çorlu'da uyuşturucu operasyonu
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Çorlu'da uyuşturucu operasyonu

31.01.2021 14:29 | Son Güncelleme: 31.01.2021 14:32
Çorlu'da uyuşturucu operasyonu

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, polisin denetimlerinde uyuşturucu madde ile yakalanan 2 kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, polisin denetimlerinde uyuşturucu madde ile yakalanan 2 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Hıdırağa Mahallesi'nde denetim yapan polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri G.A.'yı durdurdu.

Şüphelinin yapılan üst aramasında 6.3 gram banzai maddesi ele geçirildi.

Öte yandan, yine Hıdırağa Mahallesi'nde yapılan baskında, H.P. isimli şüphelinin üzerinden 6 paket sentetik kannabinoid maddesini ele geçirildi.

Uyuşturucu maddeleri muhafaza altına alan polis, her iki şüpheliyi de gözaltına alarak gerekli işlemler için emniyet müdürlüğüne götürdü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel

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