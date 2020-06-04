Çorlu'da uyuşturucu operasyonu Çorlu'da polisin düzenlediği operasyonda 1186 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Çorlu'da polisin düzenlediği operasyonda 1186 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Çorlu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Cemaliye Mahallesi'nde bir eve operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramada, çamaşır dolabının içindeki eşyaların yanına gizlenmiş bin 186 adet sentetik içerikli uyuşturucu hap ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA