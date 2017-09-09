Çorlu'da Uyuşturucu Operasyonu

Çorlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan bir kişi tutuklandı.



Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'nde metruk bir eve baskın düzenledi.



Yapılan baskında, 400 uyuşturucu hap ve bir miktar para ele geçirildi.



Baskında, evde yakalanarak gözaltına alınan M.A. isimli şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.