Çorlu'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
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Çorlu'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

09.12.2020 10:31 | Son Güncelleme: 09.12.2020 10:34
Çorlu'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Çorlu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Çorlu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Çorlu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'nde uyuşturucu operasyonu düzenledi.

Operasyon kapsamında, iki ayrı eve yapılan baskınlarda 401 fişek eroin, 31 gram bonzai, uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 3 bin 380 lira para ve uyuşturucu madde imalatında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

G.A. gözaltına alındı 1 kişinin aranmasına devam ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel

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