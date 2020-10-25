Çorlu'da uyuşturucu madde ile yakalanan şüpheli gözaltına alındı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Çorlu'da uyuşturucu madde ile yakalanan şüpheli gözaltına alındı

25.10.2020 15:23 | Son Güncelleme: 25.10.2020 15:26
Çorlu'da uyuşturucu madde ile yakalanan şüpheli gözaltına alındı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, üzerinde uyuşturucu madde bulunan 1 kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, üzerinde uyuşturucu madde bulunan 1 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Cemaliye Mahahllesi'nde rutin devriye görevini yapan polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri A.K'yi durdurarak üst araması yaptı.

Şüphelinin cebinde 7 fişek kullanıma hazır bonzai maddesi ele geçirildi. A.K polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ersin Tatar İlham Aliyev Muharrem İnce Vladimir Putin Devlet Bahçeli
Magazin Cansu Dere Sinem Kobal Serdar Ortaç Kenan İmirzalıoğlu
Spor Metin Oktay Yücel İldiz İsmail Kartal Rıza Çalımbay Malcolm Thomas
Daha Fazla Yangın Esenyurt Uyuşturucu Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Çorlu'da uyuşturucu madde ile yakalanan şüpheli gözaltına alındı - Tekirdağ
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.10.2020 15:26:22. #1.15#
title