Çorlu'da uyuşturucu madde ile yakalanan şüpheli gözaltına alındı
25.10.2020 15:23 | Son Güncelleme: 25.10.2020 15:26
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, üzerinde uyuşturucu madde bulunan 1 kişi gözaltına alındı.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, üzerinde uyuşturucu madde bulunan 1 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Cemaliye Mahahllesi'nde rutin devriye görevini yapan polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri A.K'yi durdurarak üst araması yaptı.
Şüphelinin cebinde 7 fişek kullanıma hazır bonzai maddesi ele geçirildi. A.K polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel