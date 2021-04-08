Çorlu'da uyuşturucu ele geçirildi, şüpheli gözaltına alındı
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Çorlu'da uyuşturucu ele geçirildi, şüpheli gözaltına alındı

Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel - Haberler | Güncel
Çorlu'da uyuşturucu ele geçirildi, şüpheli gözaltına alındı

Çorlu ilçesinde polis ekiplerince bir evin çatısında eroin ele geçirildi.

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Uyuşturucudan yargılanan Ayşegül Çınar'ın başı eski sevgilisiyle dertte! Daha önce de tehdit edip bıçakla yaralamış

Çorlu ilçesinde polis ekiplerince bir evin çatısında eroin ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'nde boş bir evin çatısında ve önünde bekleyen şüphelinin üzerinde arama yaptı.

Aramada 170 küçük pakette satışa hazır eroin, bir paket bonzai ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 200 lira bulundu.

Gözaltına alınan şüpheli İ.K'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel

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