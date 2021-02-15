Çorlu'da uyuşturucu ele geçirildi
15.02.2021 08:53 | Son Güncelleme: 15.02.2021 08:56
Çorlu ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda uyuşturucu ele geçirildi.
Çorlu ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda uyuşturucu ele geçirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'nde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda bir evde 115 küçük pakette eroin bulundu.
Şüpheliler N.K. ve S.İ'nin yakalanmasına çalışılıyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel