Çorlu'da uyuşturucu ele geçirildi
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Çorlu'da uyuşturucu ele geçirildi

15.02.2021 08:53 | Son Güncelleme: 15.02.2021 08:56
Çorlu'da uyuşturucu ele geçirildi

Çorlu ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda uyuşturucu ele geçirildi.

Çorlu ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda uyuşturucu ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'nde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda bir evde 115 küçük pakette eroin bulundu.

Şüpheliler N.K. ve S.İ'nin yakalanmasına çalışılıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel

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