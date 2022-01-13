Çorlu'da uyuşturucu ele geçirildi, 1 kişi yakalandı
AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Haberler | Güncel
Çorlu ilçesinde polisin bir eve düzenlediği operasyonda uyuşturucu ele geçirildi.
ÇORLU, TEKİRDAĞ (AA) - Çorlu ilçesinde polisin bir eve düzenlediği operasyonda uyuşturucu ele geçirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'ndeki bir eve uyuşturucu operasyonu düzenledi.
Operasyonda 10,70 gram bonzai, 13,10 gram eroin ve 465 lira ele geçirildi.
Gözaltına alınan ev sahibi Y.E'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Son Dakika Haberleri
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