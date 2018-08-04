Çorlu'da Ülkenin 7 Bölgesini Temsil Edecek Kısa Film Çekilecek

Çorlu'da ülkenin 7 bölgesinin temsil edileceği kısa bir film çekilecek.

Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, hemşehri derneklerinin başkan ve yöneticileri ile bir araya gelerek ortak projeler konusunda görüş alışverişinde bulundu. Tarihi Belediye Binası'ndaki toplantıya Başkan Sarıkurt'un yanı sıra Belediye Başkan Yardımcıları Hülya Perin, Oktay Çolpan ve Kemaleddin Avcı ve Özel Kalem Müdürü Hakan Öztürk de katıldı. Toplantıda yapılan açıklamada, ilçede Türkiye'nin 7 bölgesinin de temsil edileceği kısa film çekileceği açıklandı.

Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, müstesna bir şehir olan Çorlu'da huzurun hakim olduğunu ifade ederek, "Ülkemizdeki Çorlu'ya denk ve bu denli her bölgeden ve farklı kültürden insanı bünyesinde barındıran şehirler içerisinde bizde önemli olduğunu düşündüğümüz huzur hakim. Çorlu, ülkemizin birçok bölgesinden göçerek gelmiş vatandaşlarımızı bağrına basmış ve huzur içinde yaşanan bir kent. Bunun karşılığı da ortak aidiyet duygusu" dedi.

Başkan Sarıkurt, "Hemşehri derneklerimiz vasıtasıyla bu huzur ve aidiyet duygusunu daha da geliştirmek ve pekiştirmek için birlikte hareket etmemiz gerektiği düşüncesiyle sizlerle bir araya geldik. Bu amaç doğrultusunda 7 bölgemizi anlatacak ve bölgelerimizi de tanıtacak belgesel tadında kısa filmler hazırlamayı hedefliyoruz. Bu kapsamda yörelerimize ait tüm kültürel değerlerimizi, dilimiz, örf ve adetlerimiz, yemeklerimiz gibi önemli değerlerimizi geleceğe taşımak için sizlerle iş birliği içinde hareket etmeyi hedefliyoruz. Öncelikle Çorlumuzun ortak değerimiz olduğundan yola çıkarak tüm yörelerimizi ve kültürlerini önce kentimizde, sonra da sosyal medyanın gücüyle birlikte Türkiye ve dünyaya duyurmuş olacağız. Emek veren herkese şimdiden teşekkür ederiz" diye konuştu.

Dernek başkanları ve temsilcileri Çorlu'da yapılmasını düşündükleri projeleri ve taleplerini dile getirirken, Başkan Sarıkurt ve belediye yetkililerine destekleri için teşekkürlerini ilettiler. Görüş alışverişlerinin ardından kısa film için start verilirken, hemşehri dernekleri de proje konusunda hazırlıklarına başladılar. - TEKİRDAĞ